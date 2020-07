Потвердзенє велькей упартосци и любови (IХ)

У ярнєй часци першенства у сезони 2015 – 2016. року, Русин бавел лєпше. То бул єден з найочигляднєйших позитивних пошлїдкох злєпшаних условийох у хторих тренирали рукометаше Русина. Розумлїве же добри бависка резултат и упартей и вредней роботи рукометашох, тренера и управи Клуба.

У Трецей рукометней лиґи – Бачка окрем рукометашох зоз Руского Керестура, бавели екипи: Зомборелектро, Спартак–Войводинапут 2, Сонта, Гранїчар, Далматинац, Ґрафичар, Зомбор и Борац. З оглядом же Русин бавел у тей лиґи длугши час (од 2008. року), екипи менєй-вецей були познати. Менял ше лєм состав екипох. За екипу Русина теди бавели: Планчак, Мудри, Папуґа, Баран, Катона, Тома, Боянович, Гербут, Орос, Салак, Микита, Варґа.

Статистика на концу тей першенственей сезони була добра. Од осем стретнуцох хтори бавени тей яри, Русин победзел на штирох, єдно стретнуце було нєришене, а три страцени. У конєчним билансу у тей сезони од 16 стретнуцох, победзели на осем, три стретнуца були нєришени, а пейц страцени. Русиновци дали 517 ґоли, а прияли 476.

ПОСЛЕ УСПИХУ…

До дружтва Трецей лиґи Бачка, у новей першенственей сезони 2016 – 2017. року, врацели ше два екипи ПИК Приґревица и Кляїчево, а випадли Сонта и Далматинац. Но, подобни пременки екипох уж були призначовани у предходних першенствох. У каждим поглядзе, як уж визначене, екипи ше медзи собу познали и уж ше стретали на рукометних теренох. Медзитим, после доброго успиху у прешлей сезони, у єшеньскей часци новей сезони Русин нє бавел як у прешлей сезони. Причини такого резултата мож приписац пририхтуюцей часци, младшим и менєй искусним бавячом, тренерови… Лабда нє сцела до ґолу, а як писало у звиту зоз єдного стретнуца у новинох „Руске слово” „Русин углавним бил до стативох и нє могол направиц даяки „активни” резултат. Уж давно у гали нє видзени тельо стативи кельо их було на стретнуцу зоз екипу Ґрафичар зоз Бездану”.

Окрем того, нови предписаня у спорту хтори на моци од 2016. року принєсли вельо пременки. Насампредз, у финансованю. Нови Закон о спорту принєсол новосци у способе финасованя хторе од теди проєктне. Односно, кажди клуб муши писац проєкт за свою дїялносц. У тим смислу, СД „Русин” з Руского Керестура, як асоцияция спортских клубох у Руским Керестуре нє ма нїяки права на буджетни средства. Анї на средства з Месного самодоприносу хтори вецей раз у прешлих рокох вельо помогли спортским клубом у Руским Керестуре. Но, за потїху, важне же добрей дзеки, ентузиязму и любительох спорта, жадних успихох на спортских аренох було и ище вше єст.

На концу єшеньскей часци першенства Русин страцел шейсц стретнуца, а лєм на двох славел побиду. Подла статистика и лєм штири боди одредзели остатнє место на таблїчки РК „Русин”. У ярнєй часци першенства успих бул исти як и вєшенї.Русин бул на остатнїм месце на таблїчки (9. место), од 16 стретнуцох кельо бавел у першенстве призначел штири побиди и дванац страцени стретнуца. Рукометаше Русина дали 405 ґоли, а прияли 462, та мали неґативну ґол-розлику од 57 ґоли.

Екипа Русина була у составе: Милинкович, Мудри, Папуґа, Югик, Тома, Боянович, Гербут, Орос, Планчак, Салак, Варґа.

РОБОТА З МЛАДШИМА

Концом новембра 2016. року, РК „Русин” бул домашнї Рукометного турнира кадетох на котрим участвовали РК „Русин”, РК „Растимо” з Нового Саду, РК „Младост ТСК” Темерин, РК „Лавови БП” з Бачкей Паланки, РК „Србобран” и РК „Вербас”. Спомнути турнир нє важни тельо пре посцигнути резултати, алє пре намаганя же би ше у рокох хтори шлїдза знало на кого мож раховац и кого ше уключи до змагательней селекциї рукометашох Русина. Праве прето треба спомнуц мена шицких кадетох РК „Русин” хтори участвовали на тим турниру, а то: Ковачевич, Орос, Микита, Ґовля, Мудри, Планчак, Новта, Хома, Гарди, Зорич, Надь, Стойков, Максимович, Чордаш. З тей нагоди у екипи кадетох Русина найлєпши бул Филип Орос, котри на змаганьох цо бавел Русин дал 17 ґоли и бул ґолґетер турнира.

Кадетох Русина водзели Злата Паплацко и Владан Боянович.

Истого року у Дироню отримани мини Рукометни турнир на хторим участвовали и наймладши рукометаше и рукометашки з Руского Керестура, вєдно з 10 екипами зоз сушедних местох. Керестурска екипа одбавела штири змаганя, зоз хторих єдно страцела од екипи з Каравукова, нєришено бавела з екипу з Дироню, а у двох змаганьох победзели – екипи з Крущичу и Бачу.

Рукометашох з Керестура водзел тренер Славко Надь хтори вецей раз доставал припознаня за фахову и вредну роботу з младшима катеґориями рукометашох.

ПРЕМЕНЄНИ СОСТАВ ЛИҐИ

У новей першенственей сезони 2017 – 2018. року, у Трецей рукометней лиґи Бачка було менєй екипи – седем. У лиґи були тоти екипи: Борац, Сивец 69, Зомбор, Гранїчар, Ґрафичар и Кляїчево.

Русиново рукометаше нє почали добре лиґашски стретнуца, бо у першим колу страцели од екипи Борца зоз лєм єдним ґолом розлики (27:26). Но, то мож повесц лєм часточнє нєуспих, бо були госци, а можебуц хибело лєм дакус вецей щесца же би до Руского Керестура принєсли голєм єден бод. По конєц єшеньскей часци першенства од седем стретнуцох победзели на трох, а штири страцели. Тоту часц першенства закончели на трецим месце на таблїчки зоз шейсц бодами.

У ярнєй часци першенства Русин призначел ище два побиди и три страцени стретнуца. То бул резултат з хторим Русин бул на штвартим месце на таблїчки зоз дзешец бодами. На стретнуцох русиновци дали 307, а прияли 320 ґоли, та витворели неґативну ґол розлику од -13 ґоли.

За екипу Русина теди бавели: Мудри, Стойков, Тома, Момич, Боянович, Гербут, Югас, Виславски, Бабич, Салаґ, Надь, Микита, Планчак, Варґа. Тренер екипи бул Боянович.

МИНИ ТУРНИР

Добра пракса хтору запровадзели дакедишнї рукометаше Русина, пестованє младших катеґорийох рукометашох, предлужена. На Мини рукометним турниру хтори отримани початком децембра 2017. року у Дироню, змагали ше 15 екипи зоз войводянских местох, а медзи нїма и Рукометна секция Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура хтору водзи тренер и учитель Славко Надь. Екипи ше змагали у трох ґрупох, а керестурска була у ґрупи з екипами з Бачкого Моноштору, Бачкого Брестовцу, Сивцу и домашню екипу з Дироню. Керестурски школяре два змаганя победзели, екипи Сивцу и Моноштору, а страцели од екипох Брестовцу и домашнїх. Кажда екипа як дарунок достала по єдну рукометну лабду, а турнир орґанизовал Женски рукометни клуб „Диронь” з потримовку Рукометних союзох Войводини и Сербиї.

(Предлужи ше)

