Апел кризного штабу, у Беоґрадзе будзе полицийни час

ЮЖНОБАЧКИ ОКРУГ – На териториї АП Войводини, епидемиолоґийна ситуация у Новим Садзе и Вербаше оценєна як озбильна. Позарядова ситуация нє преглашена, алє запровадзени дополнююци превентивни мири.

Кризни штаб южнобачкого округу обявел апел явносци, з хторим ше поволує гражданох же би отримовали социялну дистанцу, ношели маски и отримовали порядну гиґиєну рукох. Апелує ше и на власнїкох вислужних дїялносцох и тарґовинских центрох же би почитовали предписани превентивни мири, и на роботодавательох же би занятим оможлївели безпечни условия за роботу. Циль апелу же би ше охранєла здравствена система и єй заняти, хтори ознова под вельким роботним обтерхованьом.

Кризни штаб апеловал на одвичательносц каждого поєдинца и почитованє предписаних мирох, же би нє пришло до уводзеня позарядовей ситуациї, як цо є уж преглашена у 20 городох Сербиї.

Най здогаднєме, предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич вчера виявел же ше у Беоґрадзе, дзе єст найвецей охорених од ковиду-19, од пиятку по пондзелок уводзи забрана рушаня, як и зберанє вецей як пейц особох и у завартим, и на отвореним просторе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)