Дополнєни мири Штабу за позарядово ситуациї у вербаскей општини

ВЕРБАС – Пре актуалну ситуацию вязану за зоперанє и гашенє епидемиї ковиду-19 на териториї општини Вербас, Штаб за позарядово ситуациї дополнєл мири котри предходних дньох були принєшени, преноши општински сайт.

Так, огранїчена робота по 20 годзин у шицких погосцительних обєктох, як и у обєктох дзе ше пририхтую бависка на щесце и бависка за забаву, ставяльньох, у кафичох, пицерийох, шветочних салох, обєктох дзе ше пририхтує єдзенє (ґрил, фаст фуди, киоски з єдзеньом) и у шицких других подобних погосцительних обєктох на териториї цалей вербаскей општини. Препоручене власнїком же би, у складу з можлївосцами, роботу окончовали на отвореним простору у лєтних баштох.

Забранєна робота терховньох у завартим простору, а препоручене же би спортски клуби отримовали тренинґи на отвореним простору.

Предшколска установа „Бошко Буха” предлужує з роботу у складу зоз Препорученями за применьованє общих мирох защити од ковиду-19 Институту за явне здравє Войводини, а у шицких школох до дальшого обуставени екскурзиї, вилєти, забави и други подобни активносци школярох.

Директоре подприємствох, явних подприємствох, установох, орґанизацийох и руководителє орґанох локалней самоуправи задлужени же би орґанизовали роботу так же би була обезпечена робота з дому за хронїчних хоротнїкох и других нєесенциялних занятих, з окремну повагу на родичох чийо дзеци старосци до 12 рокох, а дзе други родитель заняти и нє у можлївосци є чувац дзецко.

ЯКП „Комуналєц” треба же би обезпечел помоцнєну роботу на терену на отримованю явней гиґиєни и комуналного шора. Хованя ознова треба же би були отримовани лєм у найузшим кругу фамелиї.

Командант Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас Милан Ґлушац апеловал на шицких гражданох же би ше притримовали шицких предписаних мирох и препорученьох за борбу процив ширеня вирусу ковид-19, окреме наглашуюци значносц ношеня защитних маскох, гиґиєни рукох и отримованя социялней дистанци.

