Обвисценє за пчоларох пре пирсканє суньоґох

ДЮРДЬОВ – Општина Жабель обвисцує пчоларох же ше у периодзе од 8. юлия по 12. юлий буду пирскац суньоґи зоз жеми на териториї општини Жабель и то у шицких штирох местох – Жабель, Чуроґ, Дюрдьов и Ґосподїнци.

Третиранє будзе реализоване од 19-22 годзин, кед же хвильово обставини таке дошлєбодза, а у процивним, акция будзе премесцана за други термин о котрим гражданє буду на час обвисцени.

Модля ше пчоларе най свойо кошнїци склоня найменєй 5 километри од назначених местох третираня, бо препарат отровни за пчоли. Дїйствованє препарату тирва 3 днї.

