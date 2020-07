Озбильна епидемиолоґийна ситуация у општини Вербас

ВЕРБАС – По податкох Покраїнского секретарияту за здравство, як и Институту за явне здравє Войводини, општина Вербас нове потенциялне жирячиско вирусу ковид-19 у Сербиї.

Число новоинфицираних и госпитализованих у Общим шпиталю у Вербаше (ОШВ) значно звекшане у остатнїх даскелїх дньох, гварел директор ОШВ др Милан Попов. Як визначел, погоршанє епидемиолоґийней ситуациї найбаржей пошлїдок нєпочитованя предисаних мирох о явних сходох, односно о отримованю свадзбох и преславох.

– Пациєнти при котрих доказане присуство ковиду-19 зоз чежшу клинїчну слику транспортовани до Клинїчного центу Войводини, а пациєнти зоз лєгчейшу клинїчну слику послани дому на лїченє, зоз одвитуюцу терапию. Находзиме ше у озбильней ситуациї, нє можем повесц критичней, алє би могла постац така уж наиходзацих дньох – визначел др Попов.

У остатнїх даскелїх дньох зоз симптомами коронавирусу до вербаского Общого шпиталю ше явели вецей як 30 особи.

ол. русковски

