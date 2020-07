Пошвецене Яново желє у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 7. юлия, означене швето Рождества Йоана Хрестителя по юлиянским календаре.

З нагоди того швета, вирни присуствовали Велькей Служби Божей, притримуюци ше предписаних мирох защити пре епидемию коронавирусу.

По законченей Служби Божей, котру служел парох коцурски о. Владислав Рац, пошвецени числени букети Янового желя. Як то уж и традиция каждого року на швето Яна, парох пошвецел квице котре парохиянє принєсли до церкви.

По бешеди старших вирнїкох, тот обичай започал пред коло 40 роками, а у Бачкей ше затримал лєм у Коцуре.

