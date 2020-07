Пошвецани пейдзешат венчики желя

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Уж по старим сторочним обичаю, митровацки вирни ше зишли и пошвецели венчики з польским и лїковитим квецом на швето Яна, Родзеня Йоана Хрестителя.

Як старши споминаю, ище о. Илия Ванчик, а после о. Гирйовати, тот обичай принєсли зоз Львова дзе студирали, а молитва под час благослову бешедує о Божих дарох чловекови прейґ лїковитого квеца (желя) котре лїчи тїлесни и духовни хороти и чува од шицкого злого. Тот обичай у Старим Краю вирни практикую тиж и на Русадля, на Яна, на Маковея и на саме швето Успения одкаль ше и бере зоз Требнїка молитва пошвецаня, а квеце здогадує на традицийни момент кед у труни Мариї, после єй Успения, нє найдзене цело, алє пахняце квеце. Цали обряд и обичаї зняла Програма на українским язику Радио-телевизиї Войводини.

Тот обичай затримани ище лєм у Коцуре, а вирни у Индїї пошвецаю венчики з квецом на швето Евхаристиї, цо принєсли як обичай зоз парохийох у Босней.

