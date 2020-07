Найлєпша пасуля ознова у котлїку Коцурцох

КОЦУР – У рамикох 29. Спортских бавискох „Яша Баков” внєдзелю, 5. юлия, на „Пелетовим салашу” у Коцуре було отримане змаганє у вареню пасулї. Того року то треци раз же ше отримує така файта змаганя.

На змаганє ше приявели осем екипи зоз вецей наших местох – три екипи ФК „Искра” зоз Коцура, екипи КУД „Тарас Шевченко” и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова, екипа „Папивинґ” ДОО зоз Вербасу, Спортске дружтво „Русин” з Руского Керестура и екипа „Руского културного центру” зоз Нового Саду.

Осме и седме место припадло екипом зоз Дюрдьова, шесте место завжала екипа ФК „Искра 2”, пияте место екипа Руского културного центру, а на штвартим месце ше нашла екипа „Русин” з Руского Керестура. Треце место завжала екипа „Папивинґ” з Вербасу, друге место припадло прешлорочней побиднїцкей коцурскей екипи „Искра”, а найлєпша пасуля була у котлїку трецей екипи „Искра” зоз Коцура.

Шицки екипи достали подзекованя, а члени побиднїцкей екипи достали и медалї котри им спред Спортского здруженя Спортски бависка „Яша Баков” подзелєл Иван Папуґа.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)