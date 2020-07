Ґойкович: За даскельо днї годно буц два раз вецей охорених

НОВИ САД – Здравствена система Войводини може помогнуц шицким котрим то потребне, алє за даскельо днї можеме присц до ситуациї же ше число охорених од коронавируса два раз звекша, цо годно представяц проблем, виявел вчера на конференциї за новинарох покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович, а пренєсол портал 021.

Як Ґойкович виявел, у Войводини охорени 1.112 гражданє, найвецей у южнобачким округу – вецей як 600, у заходнобачким 48, у сивернобачким 37, южнобанатским 129, штреднєбанатским 34, сивернобанатским 21 и у сримским округу 139 реґистровани охорени особи. Провадзи ше коло 4.000 контакти.

Зоз вчерайшим дньом у Клинїчним центру Войводини госпитализовани 177 пациєнти, а вчера у Новим Садзе реґистровани нови 85 случаї. По словох покраїнского секретара, нє постої општина у Войводини у котрей нєт охорених, а предпоставя ше же коло 200.000 Войводянох були, лєбо су ище вше, на даєден способ у контакту зоз коронавирусом.

Як виявел Ґойкович, и пациєнт котри нєдавно прияти до такволаного Дзецинского шпиталю у Новим Садзе, а котри покалїчени у транспортним нєщесцу, тиж позитивни на ковид-19.

У случаю же шицки капацитету Клинїчного центру у Новим Садзе буду полни, за ковид-шпиталї буду преглашени и пейц общи шпиталї – у Вершцу, Вербасу, Суботици, Зомборе и Сримскей Митровици, з тим же тот у Панчеве уж прима ковид-пациєнтох.

Од початку епидемиї, од 6. марца, од того вирусу охорели 277 здравствени роботнїки.

Компетентни и далєй апелую на ношенє защитних маскох, дизинфекцию и физичну оддалєносц як найлєпшу защиту себе и других.

