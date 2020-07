Нови мири же би ше обкеровало позарядову ситуацию

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич вчера наявел нови мири за зоперанє ширеня ковиду-19.

Найважнєйша мира то скрацованє роботного часу погосцительних обєктох котри од тераз будзе тирвац од 6 до 23 годзин, а на уходох ше будзе мерац горучку шицким госцом.

Попри тим, забранєне орґанизоване зберанє вецей як 50 особох, а у новосадских оводох и тарґовинских центрох буду превжати шицки превентивни мири. Чи ше их почитує, будзе преверйовац Городска управа за инспекцийни роботи.

Як виявел городоначалнїк Вучевич, тоти мири би требали дац резултати наиходзацих дньох, цо остатнє пробованє же би ше на териториї городу нє уведло позарядову ситуацию.

