У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец осмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати конєчни резултати републичних и покраїнских виберанкох, а окрем актуалносцох, на „Наших местох” дати прегляд епидемиолоґийней ситуациї у локалних штредкох.

На „Економиї” пише о жатви жита у керестурским, коцурским и дюрдьовским хотаре, а ту и розгварка зоз польопривредним продуковательом Златком Маньком зоз Шиду.

„Мозаїк” понука розгварку зоз трома матурантками, док у рубрики „Култура и просвита” представена кнїжка „Чловек и швет” Гавриїла Костельника. На тих бокох и интервю зоз директором РНТ „Петро Ризнич Дядя” Славком Оросом.

„Людзе, роки, живот” понукаю нове предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, а читаче можу упознац Якима Ерделя зоз Петровцох.

„Духовни живот” пише о швету Яна у Коцуре, Школярским дню у Водици и стретнуцу „Позитивна минута” у керестурским Каритасу;.

„Спорт”, медзи иншим, зазначел змаганє у вареню пасулї у Коцуре у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, а ту и дзевяте предлуженє фельтону о 60 рокох роботи Рукометного клубу „Русин”.

На концу новинох находзи ше рубрика и „Хладок и горуци тепши”.

