НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20,30 годзин, будзе емитовани знїмок представи „Страдия” Радоя Домановича, у виводзеню керестурскей сцени Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

У музичней часци буду емитовани народни шпиванки у виводзеню Татяни Колєсар Ґвоїч.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)