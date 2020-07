Дринґацки обегованя коньох одложени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дринґацки обегованя коньох, котри требали буц орґанизовани тей нєдзелї, як виявел предсидатель Конїцкого Клуба „Русин” Желько Папуґа, пре епидемиолоґийну ситуацию одложени док ше ситуация нє стабилизує и змири.

Средства котри спонзоре видвоєли за тоту манифестацию буду убудуце вихасновани за тоту нагоду. Орґанизатор на гиподрому окончел шицки пририхтуюци роботи, у чим помогло и ЯКП „Руском”.

Попри дринґацких обегованьох, були заплановани и провадзаци програми у котрих нащивителє дзечнє участвую.

Безпечносц гражданох и притримованє препоручених мирох на першим месце, гварел предсидатель Папуґа.

