Косц у гарлє

Ище ше анї тот школски рок шорово нє закончел, уж ше у явносци зявели нагадованя як ма випатрац наиходзаци. Кед же вирус останє присутни, рихта ше комбиновани модел. То значи же школяре и далєй буду мац онлайн наставу, алє и же буду приходзиц до школи кажди други тидзень.

Сама тота вистка спричинює нєзадовольство при родичох, при просвитних роботнїкох, а верим же и при школярох. И заш ше повторює исте. Медзи родичох и просвитних роботнїкох ше руци косц, та най ше медзисобно грижу. Министерство дриля свойо, а дзеци як прейду, увидзиме на концу. Проблем нє лєм у тей наявеней гибридней форми настави, алє вообще у сотруднїцтве медзи тима трома боками. Нїч од трилатералней догварки лєбо спорозуменя. Звадз, та преберай власц – то би була найточнєйша констатация ситуациї.

Понеже школство тераз таке яке є, можебуц би було лєпше кед би ше шицки зочели зоз тим цо маме, та з того вицагнуц найлєпше цо мож. Требали бизме шицки медзи собу сотрудзовац и постац партнере, а нє нєприятелє. Заш лєм, шицки маме исти циль, а то образованє дзецох. Тото сущне цо хиби при шицких, то медзисобне уважованє, як и почитованє. Кед би ше голєм тото могло реализовац, уж би напрям роботи бул олєгчани и створела би ше цалком иншака атмосфера. Уж бизме були на пол драги ґу отримуюцому и розумному ришеню. Кед же за собу уж маме даскельо мешаци онлайн настави, Министерство просвити би требало вианализовац тото цо хибело, цо нєдоставало, зоз чим ше зочовали школяре, родичи, та и сами просвитни роботнїки. И нормално, одстранїц тоти исти препреченя.

Же шицким чежко у такей ситуациї, правда. Як робиц зоз школярами котри перша класа? Або пията? Першoкласнїки анї шорово нє упознаю свою учительку, тоти зоз пиятей класи котри приходза ґу наставнїком, нє познаю анї их, анї иншаку систему роботи. Чи вообще Министерство штудира о таких дзецох? Чи штудира о просвитному роботнїкови котри источашнє и родитель? Або о фамелийох дзе єст вецей дзеци, а єден (або анї єден) рахункар? И то нє перша така ситуация дзе ше школи надрилї даяки нови експеримент лєбо система роботи, а вец охабене же би ше людзе сами знаходзели. Верим же зме шицки способни одробиц шицко, алє и то муши буц у гранїцох якейшик нормали. Перше робиц онлайн, а вец треба ходзиц на семинар же як водзиц онлайн наставу?

У тей ситуациї у котрей зме шицки, важне же бизме шицки наисце були на истим боку. Же би до того дошло, важна транспарентносц и зочованє зоз проблемами. Медзитим, перше и сущне нє напажериц ше на руцену косц и однїмац ше за ню, алє ше научиц сотрудзовац. Бо, вше ше зведзе на исте – кед сами себе медзисобно нє помогнєме, нїхто нам нє помогнє.

