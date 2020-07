Сообщенє ЯМУ РТВ: Вандалски напад на будинок РТВ без поводу и обгрунтованя

НОВИ САД – Будинок Радио-телевизиї Войводини позавчером бул предмет вандалского и руйнуюцого нападу. У чаше кед тот Явни медийски сервис дава значне доприношенє у борби цалого дружтва процив епидемиї ковиду-19 и чийо роботнїки робя у найчежших условийох викладаюци ше ризиком каждей файти, случую ше напади на наш будинок, сообщела ЯМУ РТВ.

Напади без поводу и обгрунтованя на медийску хижу котра продукує и емитує програму на сербским и 14 язикох националних меншнох и котра приклад у Европи у витворйованю меншинских правох у информованю виволую при занятих нєсподзиванє и нєверлївосц.

РТВ свидома яка єй мисия и предлужи начас, правдиво и всеоблапно информовац гражаданох, цо и роби, уж вецей як 70 роки, гвари ше у сообщеню.

