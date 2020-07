Чека ше резултати анализи води

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Рускомˮ тих дньох обвисцело гражданох Руского Керестура же вода зоз построєня пречисцовача води, хторе ше находзи у Рускому, нє за хаснованє.

Директор того подприємства Иґор Фейди виявел же после зазначеного присуства малей концентрациї бактериї такой пременєни славини, виплокана система и поробени вельки сервис построєня пречисцовача води, та прикладнїки води ище раз послати на микробиолоґийну анализу до Заводу за явне здравє у Зомборе.

Резултати тей анализи буду готови тих дньох.

Як ище додал Фейди, вода у централним водоводу и на шицких пунктох у Руским Керестуре микробиолоґийно исправна, а за хасновательох води у просториї зоз построєньом, з Рускому апелую же би примерковали на гиґиєну у просториї, понеже на чопох з воду замерковани бруд.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)