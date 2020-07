Кризни штаб принєсол одлуку о нових мирох у Беоґраду

БЕОҐРАД – Вчера на схадзки здравственого Штабу за Беоґрад принєшени нови мири у зопераню ширеня коронавируса, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Од нєшка важи подполна забрана орґанизованого явного зазберованя вецей як 10 особох у завартих и отворених просторох, огранїчує ше число людзох у шицких завартих просторох по принципу 1 особа на 4 квадратни метери и огранїчує ше роботни час обєктох завартого простору од нєшка на нєодредзени час од 21 по 6 годзин рано, а за отворени простори и башти по 23 годзин.

Премиєрка Ана Брнабич виявела по схадзки Кризного штабу же ше тоти мири одноша на Беоґрад и же ше увидзи як будзе далєй, мири ше буду меняц кед будзе потребне у складу зоз числами.

Премиєрка гварела же на схадзки Кризного штабу догварене же ше даєдни оштрейши мири буду приношиц за тоти штредки и локални самоуправи у котрих ситуация зоз коронавирусом нєстабилна, насампредз за Беоґрад дзе, як гварела, найкритичнєйше.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)