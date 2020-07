У општини Вербас преглашена позарядова ситуация

ВЕРБАС – На остатнєй отриманей схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас предложене уводзенє позарядовей ситуациї у цалей општини, и на основи того Дочасови орґан принєсол одлуку о запровадзованю позарядовей ситуациї на териториї цалей вербаскей општини.

Позарядова ситуациї такой ступа на моц, а єй циль ефикаснєйше запровадзованє мирох защити од ширеня вирусу ковид-19.

Як сообщене зоз Штабу, у Покраїни найвецей єст инфицираних у южнобачким округу, алє у тим округу єст и найвецей тестованих на присуство коронавирусу. Нєт локалней самоуправи у Войводини котра нє ма инфицираних, а пропорцийно числу жительох у општини Вербас, число инфицираних нїч нє векше у одношеню на други локални самоуправи.

Директор Общого шпталю Вербас др Милан Попов сообщел же у тим шпиталю, котри реґионални ковид центер, змесцени 37 пациєнти, од котрих 29 позитивни на вирус ковид-19. Каждого дня присуство вирусу потвердзене при 13 до 15 нових пациєнтох. Пациєнти зоз стредню, стреднєчежку и чежку клинїчну слику госпитализовани, а гевти зоз лєгчейшу клинїчну слику послани дому на лїченє.

Вельки прицисок пациєнтох и у ковид амбуланти у Дому здравя „Велько Влахович”, дзе хвильково зазначене зменшанє числа новоинфицираних, алє од шлїдуюцого тижня мож обчековац звекшанє того числа. Як сообщене, праве пре тоти причини и преглашена позарядова ситуация.

Штаб за позарядово ситуациї ОВ наводзи же тоти здравствени установи маю досц опреми за евентуални прилїв векшого числа пациєнтох, алє ше апелує на гражданох же би почитовали препоручени и предписани мири.

Позарядова ситуация преглашена на найменєй 14 днї, а општински Штаб будзе провадзиц розвой ситуациї и у складу зоз тим одлучовац о дальших крочайох.

