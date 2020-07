Дополнєни мири Штабу за позарядово ситуациї у вербаскей општини

ВЕРБАС – На схадзки отриманей 9. юлия, пре актуалну ситуацию вязану за зоперанє и гашенє епидемиї ковиду-19 на териториї општини Вербас Штаб за позарядово ситуациї дополнєл мири котри предходних дньох були принєшени.

До дальшого забранєне хаснованє шицких отворених и завартого базена Центра за физкултуру „Драґо Йовович” за потреби гражданох и спортских клубох.

Забранєни масовни сходи вецей як 10 особох у завартим простору, односно 50 особох на отвореним простору.

Командант Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас Милан Ґлушац апеловал на шицких гражданох же би ше притримовали шицких предписаних мирох и препорученьох за борбу процив ширеня вирусу ковид-19.

