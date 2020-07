Стредньошколски „бриґи” прешли – студиї шлїдуюце виволанє

Юний резервовани за школярох хтори закончую стредню школу и рихтаю ше за нови початок. Матуранти закончую єдну епизоду у школованю и такой им почина шлїдуюца, а то уписованє на факултет.

У позарядовим стану школски рок матурантом закончени у марцу. Покладанє матурских испитох и преслава велькей матури були нєизвесни, и до конца ше нє знало чи вообще буду отримани. Кед ше позарядови стан закончел, одлучене же ше заш лєм будзе покладац матурски испит и же преслава матури, хтору стредньо­школци чекаю, од кеди ше уписали до першей класи, будзе отримана.

БУДЗЕ ШЕ ЧИ ШЕ НЄ БУДЗЕ БРАНЇЦ МАТУРСКИ?

Матурантка ґимназиї „Светозар Маркович” у Новим Садзе, Яна Бодвански гвари же єй матурски испит отримани даскельо днї пред матурским вечаром, алє заш лєм за пририхтованє мала досц часу.

– У моєй школи ше покладало сербски язик, або анґлийски и математику. За пририхтованє зме мали досц часу, бо зме були дома и могли зме вихасновац кажди дзень же би ше дацо повторело, або додатно научело – гвари Яна.

– Професоре нам були вше доступни онлайн. Кед слово о пририхтованю за матурски испити, посилали зме питаня и роботи професором най опатра, и на таки способ зме ше учели кельо то могло у таких нєзвичайних условийох – гвари Катарина Кочиш, матурантка Стреднєй музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе.

За пририхтованє матурского испиту було нє полни два мешаци хтори школяре препровадзели дома у обчекованю же чи ше го будзе покладац чи нє. Дина Мудрох матурантка „Карловацкей ґимназиї” гутори же ше учела сама дома, алє же була баржей фокусована на примаци испит на факултет.

– За матурски испит сом ше нє рихтала тельо кельо сом думала же ше будзем пририхтовац, прето же зме нє мали пририхтованя у школи алє зме ше учели дома. Та сом ше баржей фокусовала за примаци испит на факултет. Дефинитивно шицко було стресне, нє тельо пре цалу нєсподзивану ситуацию, алє и прето же ми на концу остало лєм даскельо днї пред испитом – прекоментаровала Дина и додала же шицко мож посцигнуц кед єст инициятиви.

ПРЕСЛАВА МАТУРСКОГО ВЕЧАРА

Шицки стредньошколци чекаю вечар преслави велькей матури, вибераю облєчиво, рихтаю ше. Свидоми су же ище єдна ґарадича у школованю прейдзена и чекаю преславиц тот вечар. Тогорочним матурантом плани погубела корона и позарядови стан, алє их анї нє зопарла у преслави матурского вечара. Мали нагоду уживац зоз свою ґенерацию и буц щешлїви же на концу як и шицки потераз, по традициї, закончели стредню школу.

– Шицки зме мали чувство же зме нє закончели стредню школу „нормално”. Було наисце нєизвесне же чи буду, и як буду отримани испити, та аж и матурски вечар, алє на концу шицко було и баржей як добре – гвари Катарина и поцешено додава: – Шицки зме були щешлїви кед зме дознали же ше ище раз цала ґенерация зидзе на єдним месце и преслави конєц стреднєй школи – закончує Катарина.

Було обчековане же ше запровадзи даяки мири защити як цо ношенє маскох, и же будзе менєй людзох хтори приду випровадзиц свойо дзеци на преславу. Яна гвари же нє були даяки окремни мири защити запровадзени на преслави.

– Єдини мири защити були тоти же зме святочни уход до Готелу „Парк” одбули сами, без публики, тиж так нам гварене же най нашо найблїзши нє приходза з нами на випровадзанє, алє най придземе сами. Нормално же ше тото чежко випочитовало, бо шицки сцели видзиц як зме ше поприберали – закончує Яна.

Дина, з другого боку, обчековала же буду уведзени даяки мири защити.

– Матура прешла як треба, алє я обчековала же ше випочитує даяки превентивни мири, а того вообще нє було – гвари Дина.

КРИТЕРИЮМИ ЗА УПИСОВАНЄ НА ФАКУЛТЕТ КУС ЗМЕНШАНИ

После преслави матурского вечара шлїдза нови спокуси, и треба назберац моци за примаци испит на факултет. Мешацами скорей покладаня примацого, углавним шицки факултети отримую пририхтованя будуцим студентом. Того року тоти пририхтованя зведзени на минимум, найчастейше ше шицки питаня у вязи зоз примацим испитом и уписом на факултет кончело прейґ студенских службох и прейґ интернету. Критериюми

за покладанє примацого испиту зведзени на минимум, або остали исти. Студенти кед жадаю добре прейсц, муша мац инициятиву и порихтац ше сами.

– Кед слово о критериюму за уписованє на факултет и писанє примацого испиту, вони остали исти, алє велї факултети нє отримовали пририхтованя хтори мали скорейши генерациї – гутори Дина и додава: – Таки стан би могол начкодзиц, а вироятно же будзе уплївовац на будуцих студентох хтори нє маю инициятиву и хторим ше чежко самим дома учиц – гвари Дина Мудрох.

Катарина гвари же ше критериюми на єй факултету, понеже ше сце уписац на Академию уметносцох у Новим Садзе, минимално зменшало.

– То значи же нє будзем грац штири, алє три композициї на клавиру. Шицко друге нє пременєнє, цо ми якошик и у шоре, бо примаци испит нє чежки и нє знам на яки способ би ище дацо могли зменшац и кельо менєй – през шмих закончує Катарина.

На шицких факултетох углавним важи исте, а Яна за примaци испит нє ма информациї о тим чи критериюми пременєни.

– На Факултету технїчних наукох, на хтори ше я жадам уписац, примаци испит будзе отримани початком юлия. Нє мам ище нїяки информациї о тим чи пременєни критериюми за покладанє, алє ше наздавам же голєм дакус буду мац порозуменя з оглядом на цалу ситуацию у прешлим периодзе – закончує Яна.

Уписованє на факултет єдна з найозбильнєйших стварох за дакого хто жада напредовац у образованю. Шицким хтори ше сцу уписац на факултет жадам най би ше уписали там дзе жадаю и най би студирали тото цо любя же би могли максимално напредовац.

