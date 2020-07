Сашо Палєнкаш достал погар за найориґиналнєйшу бициґлу

РУСКИ КЕРЕСТУР/БАЧ – Сашо Палєнкаш з Руского Керестура, на манифестациї за любительох бициґлох „ЦиклоБач 6ˮ у Бачу, освоєл погар за найориґиналнєйшу бициґлу.

Туристична орґанизация општини Бач 5. юлия позберала 152 учашнїкох хтори свою бициґлистичну туру започали од штредньовиковней Твердинї у Бачу, прейґ Малого Бачу и Вайскей по озеро „Провалаˮ, дзе бициґлисти мали ошвиженє и кратку павзу.

Орґанизаторе потим додзелєли даскельо погари – за наймладшого и найстаршого учашнїка, погар за шветового бициґлистичного путнїка, док погар у катеґориї за найориґиналнєйшу бициґлу достал Керестурец Сашо Палєнкаш.

После додзельованя погарох, єдна часц учашнїкох закончела участвованє, док гевти упартейши свойо путованє предлужели прейґ Бодянох по Бачке Нове Село у вкупней длужини од 40 километри дзе орґанизовани и заєднїцки полудзенок.

Шицких присутних на манифестациї привитал предсидатель Општини Бач Борислав Антонич.

