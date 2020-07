До Ґимназиї по руски лєм тройо школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – По дводньовим упису до штреднїх школох хтори тирвал 9. и 10. юлия, до Штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ, до оддзелєня Ґимназиї з руским наставним язиком уписали ше тройо школяре, до оддзелєня Ґимназиї по сербски тринац школяре, а за туристично-готелиєрского технїчара 21 школяр.

Упис потвердзели шицки школяре хтори и були розпоредзени и хторим Школа „Петро Кузмяк” було перше жаданє на лїстини жаданьох. Як дознаваме у Школи, у медзичаше ше за руску Ґимназию явел ище єден заинтересовани школяр, алє вон годзен буц прияти аж у септембру, понеже така уписна процедура.

Пре менєй як пейц школярох у тим оддзелєню, Школа пошлє вимогу до Министерства просвити за допущенє же би ше оддзелєнє могло оформиц.

Од 8. по 20. юлий у керестурскей Школи тирва и упис до Дому школярох, як за першу класу, так и за старши класи штредньошколцох.

