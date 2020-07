Школяре ґенерациї шветочно дочекани у Општини Кула

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вчера у шветочней сали Скупштини општини пририхтал шветочни приєм за школярох ґенерациї и, як уж традиция, уручел им лаптопи.

Награди достали дзевецеро школяре зоз основних и штреднїх школох тей општини, та медзи дзевец добитнїками зоз Основней и штреднєй школи „Петро Кузмякˮ лаптопи достали школярки ґенерациї Милица Малинович и Тереза Будински, док того року нє було школярох зоз основних школох у Крущичу и Липару, понеже нїхто за тото нє витворел потребни критериї.

Предсидатель Милянич школяром повинчовал на посцигнутим успиху, пожадал им успих и надалєй, и же би ше єдного дня врацели и помогли розвою свойому штредку.

На приєму були и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка и предсидательово помоцнїки Єлена Павков и Страхиня Паравина.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)