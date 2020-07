У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о протестох у Сербиї котри означели тидзень за нами, як и о правилох на новосадских купалїщох под час епидемиї коронавируса.

Попри тим, будзе дати и звит зоз општини Вербас дзе запровадзена позарядова ситуация, а єй циль ефикаснєйше запровадзованє мирох защити од ширеня вирусу ковид-19.

У ютрейшей емисиї патраче годни дознац як означени уж традицийни Школярски дзень у святилїщу Водица при Руским Керестуре, а кед слово о заградкарстве, будзе бешеди о садзеню огуркох у Руским Керестуре котре з рока на рок вше популарнєйше.

