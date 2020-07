Општина Жабель принєсла нови мири

ЖАБЕЛЬ – Почитуюци препорученя Министерства здравя Републики Сербиї и Института за явне здравє Войводини, Општински штаб за позарядови стан принєсол одредзени мири, пре зоперанє дальшого ширеня вируса ковид-19.

Забранєне масовне зберанє вецей од 50 особох у завартим и вецей як 500 людзох на отвореним просаторе. Робота погосцительних обєктох огранїчени зоз роботу до 23 годзин. Ношенє защитних маскох обовязна у шицких явних установох, явних подприємствох, у просторийох локалней самоуправи, у шицких тарґовищох и явних превозкох.

У општини Жабель ше каждодньово будзе окончовац дезинфекция шицких явних поверхносцох як цо то пошти, банки и Дом здравя.

