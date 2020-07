Корона, виберанки, корона…

По тим шоре зменюю ше приоритети остатнї два мешаци у нашей явносци, у медийох и на дружтвених мрежох. Кед епидемия почала и преглашени позарядови стан, якошик ше подрозумйовало же то чежка, алє нєобходна мира. У пракси ше потвердзело же то наисце так. Ширенє вируса кельо-тельо положене под контролу и нє случел ше нам найгорши сценарий. Проблеми почали после, и то прешвечени сом, пре єден ендемски рис нашого колективного характеру и менталитету – часто забуваме же стретнуце нє закончене, алє ше ма бавиц и други полчас. Скоро шицки рестриктивни и превентивни мири практично одразу утаргнути и зведзени на уровень лїхого препорученя. И власц и Кризни штаб и ми сами, тє. фамозни „народ” почали зме ше справовац як кед би ше нїч нє случело, як кед би корони нє було. Кед же уж шицко могло, кед дошлєбодзени беоґрадски дерби и финале националного Купа пред публику, кед дошлєбодзени медзинародни тениски турнир, матурски журки и масовни свадзби, чом би ше вец одкладало виберанки? Коло того зме наисце нє винїмкови. У сушедней Горватскей прешли викенд ше тиж гласало, гоч епидемиолоґийна ситуация у цалим реґиону чежша як цо була пред двома-трома тижнями. И там ше у директним преносу на громади славела виберанкова побида без маскох, без социялней дистанци…

Медзитим, тераз ше одразу корона врацела (лєбо нїґда оталь анї нє пошла). У дню кед зме досягли смутни рекорд, 13 особи умарти од Ковиду-19 за 24 годзини, предсидатель Вучич наявел заверанє Беоґраду. Наява, а можебуц баржей манир у хторим є сообщена, випровоковали тисячи людзох же би вишли на улїци главного городу. Шицко цо ше случовало познєйше и цо дїло аґресивней меншини – налєт на Скупштину, вандализем и атаки на полицию, заслужує нєдвосмислову осуду. Демонстрациї и протест демократске право, а гулиґанизем и насилство виновне дїло и нє шме ше их виєдначовац и мишац. Медзитим, слики з Беоґраду муша буц спозорююци. Барз опасна и нєпредвидлїва ситуация кед людзе вецей нїкому нє веря – анї власци, анї Кризному штабу, анї опозициї, и кед ше престаню бац и од полициї и од корони…

З тижня на тидзень пробуєм тот уводнїк поентовац и заключиц з дачим позитивним, афирмативним, кельо-тельо оптимистичним. Голєм кед би и тераз так могло, алє нє мож…

Три млади животи претаргнути, два животно загрожени, єден упрепасцени. То биланс чежкого транспортного нєщесца хторе ше прешлого викенду случело медзи Керестуром и Кулу… Нєт ту цо повесц, поучовац, правиц ше мудри. Слова тераз нє вредза вельо. Час за цихосц, смуток за погинуту младосцу и сочуствиє з унєщесценима фамелиями.

