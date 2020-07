У Войводини ше полня шпитальски капацитети

НОВИ САД – Тренд троцифрового числа хорих у АПВ предлужени и през викенд, та у тим периодзе реґистровани нови 126 случаї хорих од ковиду-19. Присуство вируса ше евидентує у шицких войводянских округох, а найвецей хорих єст у южнобачким округу и у Новим Садзе.

Тераз на териториї Войводини потвердзени 1.275 активни случаї пациєнтох хтори инфицировани зоз коронавирусом.

У Клинїчним центре Войводини ше лїчи 201 пациєнт зоз хторих 16 на механїчней вентилациї и у чежким общим стану. У Общим шпиталю у Панчеве на лїченю 100 пациєнти. У других ковид-шпитальох у Войводини ше находза 95 пациєнти, зоз того у Вербаше 36, у Сримскей Митровици 20, у Зомборе 15, Суботици 13, Вершцу 8 и у Кикинди 3.

У Институту за здравствену защиту дзецох и младежи Войводини у Новим Садзе ше находза тройо дзеци при хотрих потвердзене присуство того вируса.

Од початку епидемиї у Войводини ше похорел 321 здравствени роботнїк. Нажаль, по нєшкайшуи дзень, од пошлїдкох тей хороти умарли 54 гражданє АП Войводини.

Шицки податки ясно указую на тото же ситуация барз озбильна и же тераз остатнї момент указац максималну одвичательносц, гвари ше у сообщеню Покраїнского штавбу за позарядобо ситуациї.

– Апелуєме на шицких гражданох най почитую шицки препоручени епидемиолоґиойни мири защити, же бизме застановели дальше нєконтроловане ширенє вируса медзи популацию.

