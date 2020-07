РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня волонтер Каритасу – Янко Иґрачки зоз Коцура и млади волонтере з Руского Керестура, обилєли даскельо просториї у будинку Каритасу, пофарбели дзвери и столок за Клуб младих.

Волонтер Каритасу Янко Иґрачки часто помага людзом у потреби у Коцуре, а на тот завод пришол помогнуц и обилїц просториї у Керестуре.

Млади волонтере ше тиж орґанизовали, та префарбели дзвери и єден стол за Клуб младих керестурского Каритасу.

Материял за тоту акцию обезпечел керестурски Каритас.

