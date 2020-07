У новосадскей парохиї преславени Кирбай

НОВИ САД – Внєдзелю, 12. юлия, у грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе преславени Кирбай.

Кирбайску архиєрейску литурґию предводзел епарх кир Георгий Джуджар, а сослужели о. Платон Салак, ЧСВВ, и парох новосадски о. Юлиян Рац.

– Ми ше нєшка позберали дакус иншак як други раз пре нєзвичайни обставини пандемиї, дакус у меншим чишлє, и жадаме зачерпнуц зоз тей глїбокей студнї мудросци и живота яку наполнєли зоз шведоченьом вири и любови и апостолского служеня святи апостоли Петро и Павло – гварел у своєй казанї владика кир Георгий.

Новосадски парох о. Юлиян Рац подзековал шицким присутним цо пришли до храму у тих окремних околносцох и першираз у таких обставинох, преславиц покровительох св. апостолох Петра и Павла. Тиж подзековал и панови Викторови Коцюбанови на закладаню и помоци новосадскей парохиї, як и на тим же шицким указал як треба любиц свою Церкву. Владика Георгий Джуджар спред Епархиї святого Миколая, Парохиї святих апостолох Петра и Павла панови Коцюбанови уручел Грамоту за значне доприношенє розвою церковного живота грекокатолїцкей парохиї у Новим Садзе и икону св. апостолох Петра и Павла.

На початку Служби споведал о. Платон Салак, а у церкви було обовязне ношиц защитни маски, вирни тримали физичну дистанцу, а на уходзе до церкви ше дезинфиковало руки.

Службу могло провадзиц и прейґ Фейбук боку новосадскей парохиї.

