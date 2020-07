Робота за тих хтори знаю цо сцу и порихтани су на почежкосци

Марко Ждиняк народзени у Шидзе и там жил по свойо 15 роки. Тераз уж шейсц роки жиє у Новим Садзе. Закончел штредню ветеринарску школу, а тераз роби як фото-модел. Окрем у нашей жеми, робел и у Милану и Истанбулу. О своїх перших успишних крочайох у моделинґу, виприповедал нам за МАК.

Як ши одлучел постац модел?

Марко Ждиняк: Приповедка интересантна и нєзвичайна. Случовало ше же ми ше людзе питали чи ше занїмам зоз моделинґом, а я нє знал же цо то наисце значи. Раз сом опатрал на интернету же цо модели робя, алє на тим и остало. Познєйше ше вше частейше случовали таки питаня, та сом одлучел на сайту єдней аґенциї у Новим Садзе опатриц подробнєйше же цо то и чи бим то могол робиц. Пополнєл сом прияву и достал позитивни одвит. После того шлїдзели кастинґ и розгварки. Пред двома роками сом подписал контракт зоз модну аґенцию и од теди ше активно занїмам з тоту роботу. Найблїзши ме од початку потримую и то ми барз значи.

Чежко буц модел?

МЖ: Робота нє лєгка. Людзе часто маю погришну представу о тим. Нє лєгко стац осем годзини на 35 ступнї у капуце кед ше сликує жимску колекцию, або у фебруару на пейц ступнї у кратких панталонкох и маїци. Клиєнт глєда же би ши му осем годзини виражовал одредзену емоцию на твари, а тебе после пейцох годзинох нє до емоцийох. Знаш же мушиш вицерпиц условия и же то шицко часц роботи.

Яки були твойо перши крочаї у моделинґу?

МЖ: Було ми нєзвичайно. Нєодлуга по подписованю контракту зоз аґенцию сом першираз робел ревию за Extreme Intimo. Нє знал сом анї цо я ту робим, анї цо треба же бим робел. Бешедовал сом зоз другима моделами и кажде ми помогнул зоз даяким совитом. Нїхто ше ту нє народзел научени и шицки знаю як то кед робиш першираз, та помогли. После тей ревиї уж було иншак, бо кед похопиш же за годзину заробиш трецину просековей плаци у Сербиї, то красне чувство и мотивация.

У хторих жемох ши потераз робел?

МЖ: У Сербиї сом робел єдну ревию костимох за купанє Extreme Intimo. У нас тота робота нє заступена так як у розвитших державох, та аґенциї послилаю модели до иножемства. Два раз сом бул у Милану у Италиї и раз у Турскей у Истанбулу.

Яки твойо искуства зоз Милану и Истанбулу?

МЖ: Милано ми ше пачел, прето же то менши варош, ма тот италиянски vibe, най ше так виражим, и можем ше задумац же там жиєм. Вельо ше приємнєйше чувствуєм там, як у Истанбулу, хтори ма коло 20 милиони жительох. У Милану людзе любя природу. Жию у варошу на 15. поверху, а на каждим балкону маю заградку и то прекрасне. Улїци маю специфични пах. Єст два фантастични будинки, волаю ше Bosco Verticale. Цали су прекрити зоз квецом и древами, анї облаки на нїх нє видно. У Италиї ше жиє опущено, а людзе маю часу за шицко. Цо ше дотика Истанбулу, то барз вельки варош розпрестарти на двох континентох. Нєпохоплїво є вельки. Бул сом там три мешаци, а даєдни часци варошу сом анї нє видзел. Варош цали у бетону, а транспорт барз гаотични. Цалком друга култура. З початку було чежко кед ме будзела джамия на 6.30 годзин, алє сом ше после мешаца звикнул. Шицко то почитуєм, а то состойна часц роботи и єдно красне искуство. У Истанбулу ми ше окреме попачел Yildiz Park. Зоз людзми сом мал лєм приємни искуства и у Италиї и у Турскей.

Хтори язик хаснуєш у комуникациї у иножемстве?

МЖ: Анґлийски примарни. Без основного знаня нє мож войсц до тей роботи. Єст можлївосци усовершиц го, бо ши го примушени хасновац. Кед сом бул у Милану, розумел сом шицко цо мойо цимере бешедовали и мал сом вельке жаданє бешедовац зоз нїма, та сом ше наганял приповедац по анґлийски. Тераз бим могол повесц же ми анґлийски барз добре идзе. Любел бим почац учиц италиянски.

Цо би ши видвоєл як наймилше искуство?

МЖ: Видвоєл бим хвильку кед сом першираз подписал контракт зоз аґенцию у Милану. Милано специфичне тарґовище, бо аґенциї, пред тим як подпишу контракти зоз моделами, сцу их наживо видзиц. Моя матична аґенция у Сербиї послала мойо фотоґрафиї и мери до аґенциї у Милану, та сом першираз, у маю прешлого року, пошол там на розгварку. Перши дзень сом мал розгварку у двох аґенцийох. Алє вони нє були заинтересовани подписац котракт. На концу того дня сом нє бул оптимистични. Ютре рано сом мал розгварку зоз ище єдну аґенцию. Ту людзе були барз приємни, було видно же су заинтересовани за мнє.

Яки ци плани за будучносц?

МЖ: Мам вельке жаданє пойсц до Китаю. Любел бим ше стретнуц зоз їх културу.

Як отримуєш випатрунок и здравє?

МЖ: Же би ше занїмало зоз моделинґом треба водзиц рахунку о физичним випатрунку. Я зоз тим нє мам проблем, бо ми фодбал єден од главних гобийох, а мам и щесца же ми метаболизем добри, та гоч цо поєм, нє остава на мнє. Пре себе ше костирам здраво, алє нє можем повесц же водзим вельо рахунку о костираню. Даєдни модели барз меркую на тото.

Чи можеш заробиц од моделинґу?

МЖ: Мож заробиц, а заробок завиши од вецей факторох. Завиши од сезони, бо модна индустрия пременлїва, завиши од клиєнта же яки модели глєда и кельо є порихтани плациц, алє завиши и од тебе самого же кельо ше потрудзиш достац роботу. Кед ши професийни и кед клиєнт задовольни, препоручи це и другим. На заробок дїйствую и проценти хтори бере матична аґенция хтора це посила, як и аґенция у иножемстве за хтору робиш.

Як препровадзуєш шлєбодни час?

МЖ: Кед сом у Сербиї, хаснуєм час же бим ше дружел зоз пайташами. Любим читац кнїжки и патриц филми. Найчастейше читам романи и крими драми. Тиж, любим вариц, любим природу и спорт, а любим и мальовац.

Цо би ши поручел младим хтори би сцели рушиц до моделинґу?

МЖ: Моделинґ то озбильна робота за озбильних людзох хтори знаю цо сцу и порихтани су преґурац почежкосци. Чежко буц одвоєни од своїх блїзких на длугши час, алє здобува ше искуство, мож заробиц, видзиц швет и упознац людох. На концу, шицко красне цо дожиєш и видзиш, понїщи гевто неґативне. Совитовал бим им же кед маю можлївосци, най ю вихасную.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)