Потвердзенє велькей упартосци и любови (Х)

На початку сезони 2018 – 2019. року у Трецей рукометней лиґи – сивер зазначени добри резултат, котри указує же од бависка русиновцох треба очековац вецей як потераз. Русин на початку сезони госцовал у Кляїчеве, дзе победзел.

Перше змаганє рукометаше Русина бавели процив екипи з Кляїчева, котра остатнїх рокох мала наисце красни успихи. Надпомнїме же рукометаше Кляїчева бавели и у другей и у трецей лиґи, цо значи же у екипи були квалитетни бавяче, хтори зоз свою борбеносцу виборели високи пласман на таблїчки. Медзитим, финансийни почежкосци и реорґанизация Клубу резултовали же ознова були у Трецей рукометней лиґи.

Од початку змаганя русиновци указали свойо квалитети и резултати порядних тренинґох, та лабда була часто у їх рукох, нагоди за ґоли ше витворйовали єдна за другу, и прето число ґолох на стретнуцу було вельке. Процивнїки, екипа зоз Кляїчева, наишли на квалитетну одбрану у бависку, а ґу тому и на русинового ґолмана Милинковича котри праве ту одлично бранєл и зоперал лабду опрез ґола.

Мож обачиц же ше помали витворйовал резултат подмладзованя екипи котри бул наявйовани у прешлей сезони. На терену ше попри искусних бавячох зявюю и нови мена, хлапци пред котрима вельки можлївосци, як и нагода же би учели од старших и искуснєйших, та же би вєдно зоз тимским бависком зазначовали нови побиди и позитивни резултати.

У ВЕРХУ ТАБЛЇЧКИ

После двох змаганьох, другого и трецого кола, рукометаше з Рукометного клубу „Русин” и далєй були на першим месце на таблїчки. За собу зазначели два побиди, єдну на домашнїм терену и другу кед госцовали у Бачким Ґрачацу.

Теди за екипу Русина бавели: Мудри, Гербут, Салак, Варґа, Дудаш, Микита, Боянович, Тома, Стойков, Накич, Югик, Виславски, Пирожек и Ґовля. На ґолу були Мудри и Милинкович.

У лиґи бавели екипи: Кляїчево, Сивец 69, Борац зоз Бачкого Ґрачацу, Гранїчар зоз Ґакова, Зомбор, Обилич зоз Нового Кнежевцу и Ґрафичар зоз Бездану. Русин победзел шицких окрем екипу Зомбора на домашнїм терену, а резултат бул 22:24 за госцох.

Посцигнути резултати у перших седем колох, рукометаше були прави викрок за свою екипу и Клуб у позитивним смислу. На початку сезони вшелїяк же сиґурно ришели буц добри, алє чи була у планє така позиция на таблїчки, нїхто анї нє шнїл.

Шоруюци побиду за побиду, сцигли до маґичного числа од шейсцох побидох и єдного пораженя у ґрупи. Поражени були лєм од першопласованей екипи РК „Зомбор”, на домашнїм терену, зоз барз малу розлику 22:24.

Резултати статистики вецей як фантастични, дали 204, а прияли 152 ґоли, и освоєли 12 боди, цо лєм за єден бод менєй од першопласованих, аж треба наглашиц же ше їх мрежа затресла 15 раз менєй як РК „Зомбор”.

Успиху сиґурно же допринєсол квалитетни состав екипи, до котрого уложени вельки труд руководзацих, односно старших рукометашох котри мали дзеку робиц зоз младшима, а котри тераз уж наступали за перши тим. Попри подростку котри приступел, ту остали и старши искусни бавяче без котрих би анї єдно змаганє нє було таке добре, и єдноставно, злучели ше млади, вредни и сцели хлапци, зоз старшима и искуснима. Млади бавяче Югик, Тома, Варґа и Микита перши раз ше опробовали тей сезони у першим тиму.

Успих бул и спокуса, бо ше уж почало роздумовац о висшим ранґу змаганя. Насампредз же висша, односно професийна лиґа вимага векши критериюм цалей орґанизациї, ту домашнї терен у Спортскей гали котри сполнює предписаня, алє остал проблем як найсц ришенє за нєобходни финасийни средства за котизациї, лиценци и др.

НЇХТО ИМ НЄ РОВНИ

Рукометашом Русина нїхто нє ровни – бул єден з насловох на бокох спортскей рубрики. Таки наслов, а ище баржей успих рукометашох зоз Руского Керестура приписуєме насампредз бавячом, алє и лєпшим условийом за розвой того спорту у Руским Керестуре. Одкеди вибудована спортска гала, витворени шицки условия за рукометашох и їх добри резултати.

Окрем того, екипа и руководство Клуба можу буц задовольни и з фактом же рукомет ознова популарни медзи младима, цо обачлїве и по нових менох хтори вше лєпши на рукометним терену.

У предлуженю першенства, у ярнєй часци, резултат бул дакус слабши як у єшеньскей часци першенства, алє и то бул добри успих. Русин страцел два стретнуца процив екипох Зомбор и Обилич, а єдно стретнуце зоз екипу РК „Гранїчар” бавели нєришено. Заш лєм, Русин остал на другим месце на таблїчки зоз дзевец побидами, єдним нєришеним стретнуцом и штирома старценима стретнуцами. Мали дзеветнац боди, док першопласована екипа Зомбору мала 26 боди – 12 побиди и два нєришени стретнуца.

ПРЕТАРГНУТЕ ПЕРШЕНСТВО

На початку першенственей сезони 2019 – 2020. року, нїхто анї нє подумал же першенство пре пандемию нє будзе закончене. И нє лєм рукометне першенство, алє же змаганя у шицких спортских конарох буду застановени пре хороту.

Русин нове першенство нє почал як ше очековало. У перших двох колох страцел од екипох Гранїчара и Ґрафичара, а у трецим бавели нєришено зоз екипу Обилича. Аж у штвартим колє призначели побиду на своїм терену у Спортскей гали процив екипи РК „Сивец 69” – резултат бул 31:20. По конєц першенства страцели од екипи Сенти, победзели екипу Борца, а остатнє стретнуце зоз екипу Кляїчева бавели нєришено – 27:27.

Русин бавел у составе: Мудри, Гербут, Югик, Тома, Салак, Варґа, Микита, Мудри, С. Дюрко, Виславски.

Єшеньску часц сезони 2019/2020. Русин закончел зоз шейсц бодами на пиятим месце у Трецей рукометней лиґи сивер „Сивер”. Таки пласман нє потвердзує максимални потенциял хтори тота екипа може витвориц. Екипа часто бавела нєкомплетна пре рижни приватни обовязки, як старших так и младших бавячох, та ше тото одражело и на конєчни пласман Рукометного клубу Русин у тей часци сезони. На седем змаганьох рукометаше дали 186 ґоли, а прияли 191 ґол. Уж традицийно, найлєпши ґолґетер екипи ознова Гербут зоз датима 50 ґолами, а провадза го Салак зоз 32-ома ґолами и млади и вше лєпши Тома зоз 28 датима ґолами.

Алє, без огляду на пласман треба похвалїц бависко шицких младих бавячох хтори помали указую же на нїх годно вше вецей раховац у дальших змаганьох. Вредни хлапци, пошвецени спорту, починаю указовац свой потенциял, хтори годзен прероснуц до позитивних резултатох у наиходзацих першенствох. Вшелїяк же за їх успих заслужни вельки труд старших бавячох хтори мали дзеку робиц зоз нїма и пренєсц им свойо вецейрочне, спортске искуство.

Нажаль наздаванє же у другей часци Першенства рукометаше Русину укажу свой прави квалитет и же своїх вирних навиячох обрадую зоз вецей побидами и кус висшим пласманом на таблїчки претаргла пандемия вируса корона. Конєц тей змагательней сезони, окрем велького ювилею РК „Русин” – 60 роки од формованя Клуба, будземе паметац и по велькей хороти.

Штредком марца претаргнути шицки спортски манифестациї, а познєйше одлучене же ше у дзепоєдних конарох и ранґох анї нє пред лужа. Пре хороту добавена лєм половка тей сезони. Остава ше наздавац же од єшенї рукометаше предлужа змаганя и же посцигню лєпши успих як у єшеньскей часци першенства. У каждим поглядзе РК „Русин” уж тераз, мож повесц, посцигнул добри резултат насампредз же у континуитету постої шейдзешат роки. Очиглядне же тот континуитет будзе отримани и же любов и витирвалосц у тим спорту и у будуце будзе мац добри резултати.

МИНИ-ТУРНИР

Концом 2018. рока у керестурскей Школи бул орґанизовани Мини рукометни турнир на котрим попри домашнєй Рукометней секциї, участвовали и дзеци зоз Србобрану, и зоз Илоку з Републики Горватскей. У першей часци Турнирa одбавени три змаганя РК „Илок” – РК „Србобран” 1:0, Рукометна секция Руски Керестур – РК „Србобран” 4:2 и Рукометна секция Руски Керестур – РК „Илок” 8:5. Понеже зоз Илоку пришло векше число дзецох, домашнї з Рукометней секциї бавели ище єдно змаганє котре було медзи старшима дзецми з Руского Керестура и старшима з Илоку, дзе победзели госци з резултатом 8:5. Медзинародне сотруднїцтво зоз сушедну Горватску реализоване дзекуюци познанству и искуству домашнього тренера Славка Надя и илоцкого РК. Илочанє першираз участвовали на подобним турниру прешлей яри у Дироню, а тераз пред нїма орґанизация крачунского турнирa на котри поволани и дзеци зоз Руского Керестура.

(Kонєц)

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)