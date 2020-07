У води з построєня нєт бактериї

РУСКИ КЕРЕСТУР – После того як Явно комуналне подприємство „Рускомˮ обвисцело гражданох Руского Керестура же вода зоз построєня пречисцовача води, хторе ше находзи у „Рускомуˮ нє за хаснованє, вчера, 13. юлия, зоз Заводу за явне здравє Зомбор сцигли резултати хтори потвердзую исправносц тей води, односно одсуство бактериї.

Директор „Рускомуˮ Иґор Фейди, гварел же после меняня славини, виплокованя системи и одробеного велького сервису на построєню за пречисцованє води, нєшка ище раз будзе одробене вимиванє построєня як и його дезинфекция, та истого дня будзе пущена и вода за хаснованє.

