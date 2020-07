Конститутивна схадзка Скупштини у другей половки авґуста

ШИД – Конститутивна схадзка Скупштини општини Шид заказана аж за 21. авґуст у сали Културно-образовного центра.

На схадзки будзе розпатрени Звит виберанковей комисиї о запровадзених виберанкох за одборнїкох Скупштини општини отриманих 21. юния, як и вибор Верификацийного одбору за потвердзованє мандатох одборнїком и звит спомнутого одбору.

На схадзки би мал буц вибрани предсидатель Скупштини општини и його заменїк, як и меновани секретар Скупштини општини.

Рутенпрес нєурядово дознава же и у других локалних самоуправох конститутивни схадзки буду отримани у подобним термину.

