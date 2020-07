Час у добрим дружтве швидко прелєци

ДЮРДЬОВ – У просторийох Месней орґанизациї пензионерох у Дюрдьове каждого пондзелку и штвартку ше сходза пензионере, а зоз приповедку и друженьом виполнюю свойо пензионерски днї.

На друженя пензионере дзечнє приходза бо, як гваря, вше влада красна атмосфера, дацо ше нове чує, хлопи ше картаю и бавя шах, а жени приповедаю и варя кафу.

На друженьох шицки пензионере почитую мири защити, ноша маски, шедза на достаточним розстояню, а шицки вєдно ше намагаю же би им тота ситуация зоз вирусом нє погубела розположенє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)