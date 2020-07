Почало приявйованє за Фестивал „Най ше нє забудзе“

ДЮРДЬОВ – На схадзки Управного одбора Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ догварене же ше почнє пририхтовац за тогорочни Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, алє ше будзе и провадзиц актуалну ситуацию зоз вирусом ковид-19.

Фестивал плановани за 22. авґуст, а процедура за участвованє на Фестивалу остава иста як и потераз. Кажде културно-уметнїцке дружтво ма пририхтац два шпиванки – єдну треба же би виведло акапела, а другу зоз провадзеньом оркестра. Шпивацки ґрупи мали би буц облєчени до руского народного облєчива, а приявиц ше мож по 7. авґуст.

