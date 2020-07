Ситуация у Войводини ше нє змирює, Сримска Митровица нове жирячиско

НОВИ САД – У Клинїчним центре Войводини хвильково ше лїча 219 пациєнти котри хори од ковиду-19. На респираторох ше находза 19 пациєнти, а двойо умарли, преноши портал 021.

Епидемиолоґийна ситуация зоз коронавирусом у Войводини ше нє змирює, а Сримска Митровица нове жирячиско дзе гозпитализовани 80 инфицировани особи, виявел покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович.

Вон наведол и же капацитети шпитальох у Войводини у найвекшей мири пополнєти и же стално сцигую нови пациєнти.

Вон додал и же пополнєти капацитети у Общим шпиталю у Панчеве и ковид центре у Вербаше, а число инфицированих ше звекшує у шицких городох у Войводини.

У Руми єст 30 инфицировани особи од котрих 5 особи на лїченю у шпиталю, а вирус зазначени и у Ґеронтолоґийним центру „Срим“.

Звекшанє числа зазначене и у Суботици и Пландишту, док найвекше число инфицированих зазначує Нови Сад.

Ґойкович визначел же клинїчни слики хорих у шицких городох у Войводини, углавном чежке запалєнє плюцох и же такой по приєму тим пациєнтом потребна терапия з оксиґеном.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)