Вашар нєшка нє будзе отримани пре епидемию коронавирусу

ШИД – Вашар, хтори ше традицийно отримує каждого 15. у мешацу, нєшка нє будзе отримани пре епидемию вируса корона, гварела за Рутенпрес директорка ЯКП „Стандард“ Славица Сремац, подприємства у чиєй дїялносци и отримованє вашару.

Вашар нє отримани анї у марцу, анї у априла под час позарядового стану у держави, а отримани є у маю и юнию.

Сремац додала и же спомнуте подприємство поряднє одноши шмеце з обисцох и подприємствох, а у цеку отримованє желєних поверхносцох односно кошенє трави у паркох у городзе.

