ШИД – У першим уписним круґу до Ґимназиї „Сава Шуманович“ уписани вкупно 100 школяре, гварела за Рутенпрес директорка Ґимназиї Нада Хромиш Аничич.

На общи напрям уписани 60 школяре, кельо и плановане, а тиж и 30 економских технїчарох цо тиж плановане, а на дружтвеним напряме од предвидзених 30, уписали ше лєм 10 школяре.

У Ґимназиї ше наздаваю же места на тим напряме буду пополнєни у другим уписним круґу у авґусту.

