Тирва акция запращковйованя суньоґох

ШИД – На подручу општини Шид тирва запращковйованє суньоґох зоз жеми, зоз авта присподобеного за таки роботи.

Запращковйованє суньоґох ше запровадзує у Шидзе, окреме дзе желєни поверхносци и парки, а тиж и на валалох.

