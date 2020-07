Апел гражданом општини Жабель же би ношели защитни маски

ЖАБЕЛЬ – Дохторе и заняти у Дому здравя Жабель апелую на шицких гражданох же би ношели защитни маски и же би ше на таки способ зопарло швидке ширенє вирусу ковид-19. Надпоминаю же у тих хвилькох найважнєйше зачувац свойо здравя и здравє шицких гражданох, а то можлїве кед ше ноша маски.

Окрем ношеня маскох, апел ше одноши и на керованє векших зазберованьох, цо треба похопиц озбильно, бо лєм на заєднїцки способ мож победзиц того нєприятеля.

У Сербиї ше каждодньово тестира вше вецей людзох, а хвильково найважнєйше же би ше гражданє притримовали шицких мирох защити.

