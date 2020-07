И до церкви зоз маску

ДЮРДЬОВ – Служби Божо ше у Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове порядно отримую по истим розпорядку як и потераз, и почитую ше шицки мири защити од вирусу ковид-19.

Кажду Службу Божу мож провадзиц на новим церковним Фейсбук профилу котри ше вола Грекокатлїцке Церковне Общенє – Дюрдьов, алє ту можу провадзиц и шицки актуални информациї котри ше дотикаю тей парохиї.

Поволую ше шицких парохиянє на одвичательне справованє, же би до церкви приходзели у маскох и же би почитовали достаточне медзисобне розстоянє, и на таки способ зачували и свойо, и цудзе здравє.

