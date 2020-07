У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец дзевятим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о активносцох Одбору за службене хаснованє язика и писма, а на „Наших местох” актуални вистки зоз Керестура, Дюрдьова и Шиду. И у тим чишлє информуєме о епидемиї коронавирусу, окреме зоз вербаскей општини дзе преглашена позарядова ситуация.

На „Економиї” зазначена розгварка зоз Йовґеном Дудашовим, заградкаром зоз Коцура и продуковательом огуркох Мирославом Ивановим зоз Илинцох.

Рубрика „Култура и просвита” представя нову кнїжку академика Юлияна Тамаша „Триски з велькей души”, а ту и звит зоз манифестациї „Петровски дзвон”.

На „Мозаїку” упознаваме младих котри одлучели остац на валалє и робиц жем, а у рубрики „Людзе, роки, живот” Леону Чизмар зоз Шиду. Ту мож пречитац и нове предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, док „Духовни живот” пише як преславени Кирбай у Новим Садзе.

„Спорт”, медзи иншим, зазначел яки дарунок достал параолимпиєц Милан Шолая зоз Коцура, а информує и о дринґацких обегованьох котри пре епидемиолоґийну ситуацию одложени.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишла „Дикица”.

