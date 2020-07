НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20,30 годзин, будзе приказани портрет Єлени Перкович котра явносци позната як новинарка и активистка у нєвладовим секторе.

Патраче увидза зоз яку програму ше того викенду представи Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова на онлайн Фестивалу „Ждиня 2020”.

У емисиї будзе репризована и репортажа зоз Трсту..

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

