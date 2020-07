Маски обовязни на териториї цалей держави

БЕОҐРАД – Ношенє маскох на отвореним убудуце будзе обовязне на териториї цалей Сербиї у обставинох у хторих нє мож тримац дистанцу метер и пол, одлучене на вчера отриманей схадзки Кризного штабу.

Ношенє защитних маскох обовязне у завартим просторе, дзе ше нє шму позберац вецей як дзешец особи на єдним месце, и на отвореним просторе дзе нє мож обезпечиц дистанцу метер и пол, як цо шори опрез предавальньох, апатикох, автобуских и гайзибанских станїцох и подобне. Ношенє маскох на отвореним просторе на шицких других местох препоручене, алє є нє обовязне. Забрана збераня до дзешец особох на єдним месце важи и за отворени простори.

Тоти мири ступаю на моц наютре, 17. юлия, а буду запровадзени на териториї цалей держави, а нє лєм у општинох дзе преглашена позарядова ситуация.

Влада Републики Сербиї ище раз апелує на шицких гражданох най почитую мири пре власне здравє и здравє своїх найблїзших.

– Кед би шицки гражданє, накадзи виходза зоз обисца, ношели защитну маску, така мира би була еквивалентна забрани рушаня, бо на таки способ зопераме епидемиолоґийно ризични контакти и зопераме ширенє вируса. Прешвечени зме же вєдно зоз шицкима гражданами, зоз найвекшу можлїву дисциплину и одвичательносцу, зоз битки процив короанвируса видземе як побиднїк– сообщене зоз Влади Републики Сербиї.

