Одложени шицки манифестациї у општини

КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї општини Кула на вчерайшим зашеданю принєсол нови мири пре актуалну ситуацию за зоперанє епидемиї ковиду-19.

Єдна з одлукох же ше шицки манифестациї у општини прекладаю за конєц авґуста, наздаваюци ше же ше потамаль епидемиолоґийна ситуация виправи. Тиж принєшена одлука же ше завера базен у Червинки, гоч и превжати защити мири и ситуацию ше будзе провадзиц наступни три тижнї.

Принєшене и препорученє орґанизатором преславох и власнїком салох же би ше нє орґанизовали нїяки файти преславох покля ше ситуация з вирусом нє стабилизує, а наглашене и же би ше при орґанизованю почитовали шицки мири Кризного штабу Републики Сербиї.

Власнїки салох инспекциї муша послац квадратуру сали у хторей ше орґанизує одредзену преславу, як и число особох хтори буду присутни. Инспекция будзе провадзиц роботу шицких обєктох.

