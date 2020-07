На пияц з маску и мерковац на дистанцу

НОВИ САД –Новосадске ЯКП „Тржница” од початку юлия почало зоз запровадзованьом обовязного ношеня защитних маскох и почитованьом предписаней физичней дистанци, по одлуки Городского кризного штабу.

Заняти у тим подприємстве хтори стоя на пиячних уходох и виходох контролую чи ше ноша маски, хтори обовязни як за тих хтори купую, так и за тих хтори предаваю. Попри тим, пияци ше дезинфикує кажди дзень после роботного часу, а злєпшани и мири общей гиґиєни.

Накадзи ше на пияцу найдзе векше число людзох од предписаного, заняти маю право пияц заврец медзитим, як виявела Ана Патаки зоз того подприємства, то ше нє случує прето же на пияцох отворени шицки уходи и виходи, же би ше людзе нє затримовали на єдним месце.

Шицки упутства хтори ше муши почитовац назначени на уходзе.

