ЗНС: За пейц днї нападнути 28 новинаре

БЕОҐРАД – Здруженє новнарох Сербиї (ЗНС) вчера сообщело же по їх евиденциї од 7. по 11. юлий нападнути, лєбо завадзане у роботи 28 новинаром, знїмательом и фоторепортером хтори явяли зоз демонстрацийох у Беоґрадзе, Нишу и Новим Садзе, а 14 достали калїченя зоз хторих шейсц вимагали наглу лїкарску помоц.

Покалїчени новинаре, знїмателє и фоторепортере нападла полиция, демонстранти хтори руцали каменє и други тварди предмети, алє и зоз вдеренями по глави и целу зоз твардима предметами зоз нєпоштредней блїзкосци.

У догварки зоз нападнутима колеґами и їх редакторами, у складзе зоз Спорозуменьом о сотруднїцтве и мирами за дзвиганє уровня безпечносци новинарох, ЗНС приявел полициї три случаї.

Шесцеро покалїчени новинаре, фоторепортере и знїмателє, хторим лїкарска помоц дата у урґентних центрох, дали вияви полициї и у єдним случаю форензичаром у установох наглей медицинскей помоци.

По податкох ЗНС, ище тройо колеґове и колеґинї приявели полициї, лєбо су у поступку подношенє прияви нападу на нїх, а найвекше число случайох, гоч су начишлєни у сообщеньох ЗНС и других новинарских и медийских орґанизацийох, остали урядово нєприявени.

Здруженє наведло же як член Стаємней роботней ґрупи за безпечносц новинарох, у хторей ше попри новинарских и медийских здруженьох находза и представителє полициї и тужительства, будзе инсистовац же би ше евидентовани напади виглєдали и одвичательни покарали, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

