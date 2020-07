Виключеня струї у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи у Руским Керестуре за нєшка наявени виключеня електричней енерґию у дзепоєдних часцох валала.

Так, од 8,30 по 13,30 годзин струї нє буду мац жителє у улїци Маршала Тита од числа 10 по 216, од числа 81 по 229 и без числа. Виключеня буду и у улїци Братох Бильня од числа 1 по 3 и од 2 по 12, потим у улїци ЮНА од числа 121 по 177, од 132 по 178 и без числа.

У улїци Владимира Назора струї нє будзе од числа 12 по 104 и од 33 по 129, у улїци Йовґена Семана од 1 по 47, од 2 по 28 и без числа, а у улїци Народного фронта 46 по 78 и од 77 по 113.

У улїци Войводянских бриґадох без електричней енерґиї буду обисца од числа 1 по 7 и од 2 по 30, у Фрушкогорскей од числа 65 по 137, од 94 по 192 и без числа, у Ленїновей од числа 102 по 150 и од 107 по 239.

У улїци Иву Лоли Рибара струї нє будзе од числа 80 по 154, од 93 по 219 и без числа, у улїци Петра Кузмяка од числа 1 по 33 и число 2.

Обисца у улїци Бориса Кидрича тиж буду без струї и то од числа 97 по 101 и од 100 по 112, у улїци Дюри Кишюгаса од числа 20 по 24 и од числа 31 по 35. Струї нє будзе у Русинскей число 44 и Яши Бакова од числа 1 по 11 и од числа 6 по 20, як и на Салашу число 54.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)