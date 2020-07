Танєц, математика и ТикТок можу исц вєдно

Школяре першей класи Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура участвовали на манифестациї „Май мешац математики” Центра за промоцию науки, а понеже ше того року шицко одвивало онлайн, школяре мали нєкаждодньови задаток – ґеометрийно-танєчне виволанє на новей популарней дружтвеней мрежи ТикТок, дзе у кратких хореоґрафийох мали задаток приказац точку, просту и ровню, понеже тогорочна тема Манифестациї була – математика и рух.

Як то випатрало здумац „математичну хореоґрафию” одгадла нам школярка першей класи руского оддзелєня Ґимназиї Валентина Новта.

– Найчежше ми було найсц писню на хтору будзем танцовац, а кед сом ю конєчно нашла, лєгко сом здумала рухи. Там дзе сом злучела руки и вєдно их порушовала, ту сом указала просту, у єдней часци сом пукала з пальцами, гоч нє знам чи видно, алє ту сом указала точку и такой после того сом указала ровню. Думам же саме танцованє интересантнєйше и же баржей помага за ученє ґеометриї, лєбо даяких других обласцох, нє лєм у математики, алє и у даєдних других наукох – виприповедала Валентина свойо искуство и додала же би любела кед би ше вецей учело през таки, нєкласични способи.

У обдумованю и реализованю тей интересантней теми тогорочней манифестациї „Май мешац математики” хтора будзе прелужена и на єшень, участвовала и професорка математики у керестурскей Школи Наталия Будински, а потим до того ґеометрийно-танєчного виволаня уключела и своїх школярох.

– Школяре перше думали же франтуєм кед сом им гварела же цо будземе робиц. Зняти вецей видеа, алє нє шицки школяре сцели же би ше их и обявйовало. Була сом консулатант Центру за промоцию науки, розвивали зме идеї за случованє за тот мешац, медзитим, позарядова ситуация онєможлївела реализованє, та остало ище даєдни ствари хтори треба реализовац на єшень. Прето зме порушали тоту акцию на ТикТоку, бо то нови гит медзи младима, файта виражованя през кратки видеа, та зме роздумовали у тим напряме – толкує Будинскова, хтора помагала и професийним танцошом же би обдумали хореоґрафию.

– Єст поставена цала 30-минутова хореоґрафия хтору ше виведзе у септембру у Беоґрадзе, док будзе отримана друга часц тей Манифестациї. Толковала сом професийним танцошом математику, єй позадину, филозофию и цо би вообще могло одтанцовац. Вони потим здумали, и так почали тоти виволаня, а школяре их вец далєй провадзели – додала вона.

Шицки видеа, та и керестурских школярох, мож опатриц на ТикТоку Центра за промоцию науки – cpnsrbija.

