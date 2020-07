Роздумує ше о оштрейших мирох

НОВИ САД – На конференциї за новинарох хтори нєшка отримал предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, хтори и член Покраїнского кризного штабу, а вєдно зоз покраїнским секретаром за здравство др Зораном Ґойковичом и директором Институту зя явне здравє Войводини Владимиром Петровичом, наявени можлїви оштрейши мири у Новим Садзе, кед же ше нє злєпша епидемиолоґийна слика, о чим будзе бешеди нєшка на локалним кризним штабу.

Актуална слика гутори же у Новим Садзе єст 796 заражени особи од хторих 161 у шпиталю у Клинїчним центру Войводини. У тей здравственей установи ше вкупно лїча 254 особи зоз цалей покраїни, окрем у Панчеве дзе єст и пациєнтох зоз Беоґраду.

Як гварене на конференциї, у Войводини єст 1.621 активни случай охореня од ковиду-19, од чого 82 у Вербаше, 85 у Сримскей Митровици, а у других ковид-шпитальох єст менєй пациєнтох. У новосадским Клинїчним центру капацитети скоро цалком пополнєни, а ище на оддзелєньох регабилитациї, ОРЛ, офталмолоґиї, неуролоґиї, неуропсихиятриї и у Урґентним центру будзе ошлєбодзена часц посцельох.

Покраїнски премиєр виявел же ше у Войводини нє чека длужей як 24 годзини на резултати ПЦР теста, бо у осем заводох – у Новим Садзе, Зомборе, Зренянину, Панчеве, Сримскей Митровици и Кикинди робя машини хтори анализую прикладнїки, и шицки бешеднїки на конференциї неґировали же нєт досц тести и же ше пожнї у видаваню резултатох.

Директор Институту за явне здравє Войводини виявел же ше на початку юлия Дому здравя „Нови Сад” посилало 100 подлоги за ПЦР тест дньово, потим 200, а тераз ше кажди дзень посила по 300 подлоги.

Од початку епидемиї у Войводини охорели вкупно 3.010 особи, а смертельни виход зазначени при 63 особох.

